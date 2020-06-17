США разработали стратегию обороны в космосе

17 Июнь 2020 2020-06-17T21:50:40+03:00

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Соединённые Штаты разработали стратегию обороны в космическом пространстве. Такое решение американские специалисты принял для противодействия «угрозе со стороны Российской Федерации и КНР». Об этом в среду, 17 июня, сообщили представители Пентагона.

Ранее стало известно о планах США по освоению Луны. Как писал сайт kp.ru, глава госкорпорации Роскосмос сообщил, что Россия не собирается участвовать в лунной гонке, но при этом не допустит приватизации естественного спутника планеты.

Покушаются Штаты не только на Луну, но и на другие планеты. Замдиректора Роскосмоса по международному сотрудничеству Сергей Савельев, раскритиковав планы США по закреплению права право американцев на освоение космоса, сообщил, что попытки присвоить себе территории других планет препятствуют установлению плодотворного взаимодействия государств

«Угрозой» со стороны России обеспокоились не только Штаты, но и страны-участницы НАТО. Министры обороны альянса недавно приняли пакет мер, которые должен стать ответом на усиление ракетного и ядерного потенциала РФ. Меры включили в себя закупку дополнительных средств ПВО и истребителей, а также решение не размещать новое вооружение в Европе.

ИСТОЧНИК KP.RU