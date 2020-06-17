Бывшего полицейского в Атланте обвинили в убийстве темнокожего Брукса

17 Июнь 2020 2020-06-17T23:27:40+03:00

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Бывшему полицейскому в американском городе Атланта предъявлены обвинения в убийстве темнокожего Рейшарда Брукса. Ранее его только подозревали в совершении преступления.

На данный момент власти штата Джорджия намерены провести тщательное расследование инцидента, сообщает агенство AFP.

Сайт kp.ru писал, что в 12 июня 27-летний темнокожий мужчина Рейшард Брукс при задержании полицейскими, ранил одного из сотрудников правоохранительных органов, однако в процессе перестрелки был серьезно ранен. Позже стало известно, что афроамериканец скончался в больнице.

Началось все с того, что сотрудники полиции выехали по вызову в ресторан быстрого питания, расположенный в центральной части города. На проезде находился автомобиль, водитель которого уснул и был Бруск, который мешал другим автомобилистам проехать к заведению.

ИСТОЧНИК KP.RU