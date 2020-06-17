Трамп ввел санкции против должностных лиц Китая

17 Июнь 2020 2020-06-17T23:38:59+03:00

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Американский президент Дональд Трамп подписал закон о санкциях против китайских должностных лиц за якобы имеющее место притеснение уйгуров в КНР. Об этом сообщили в Белом доме.

Отмечается, что введенные ограничения ранее были приняты обеими палатами Конгресса. В Вашингтоне считают, что Китайской Народной Республики притесняют уйгуров и другие группы мусульман в Синьцзян-Уйгурском автономном районе (СУАР) КНР.

- Президент подписал закон S. 3477 - "Закон о политике в области прав человека в отношении уйгуров 2020 года", - рассказали журналистам в Белом доме. Также отмечается, что этот закон осуждает грубые нарушения прав определенных этнических групп мусульманских меньшинств в СУАР в Китае и включает наложение определенных санкций.

К слову, это не единственные ограничения введенные Трампом. Ранее сайт kp.ru писал, что американский лидер еще на один год продлил санкции в отношении Северной Кореи, которые действуют уже двенадцать лет. США продлили так называемые режим чрезвычайного положения в отношении Пхеньяна.

ИСТОЧНИК KP.RU