2020-06-18T00:18:32+03:00
Спорт

Роналду лишили титула в Италии - "Наполи" выиграл Кубок Италии у "Ювентуса"

Исход финального поединка решила серия послематчевых пенальти
Евгений НЕСЫН@evgeniy_nesin
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Криштиану Роналду - без Кубка Италии.Криштиану Роналду - без Кубка Италии.Фото: REUTERS
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Футбольный клуб "Наполи" выиграл Кубок Италии нынешнего сезона. В финале команда победила туринский "Ювентус" в серии послематчевых пенальти. Основное время поединка завершилось вничью 0:0.

Согласно регламенту поединка, в случае завершения основного времени матча вничью, судья не назначил дополнительное время. Сразу же судьба трофея должна была решилась в серии послематчевых пенальти. Победа в этой "футбольной лотерее" досталась неаполитанцам. "Наполи" одержал победу со счетом 4:2, а решающий удар в серии нанес Аркадиуш Милик.

После этой победы в коллекции "Наполи" стало шесть Кубков Италии. На пути к финалу эта команда победила «Перуджу» (2:0), «Лацио» (1:0) и «Интер» (1:0, 1:1). А вот «Ювентус» победил «Удинезе» (4:0), «Рому» (3:1) и «Милан» (1:1, 0:0).

ИСТОЧНИК KP.RU

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