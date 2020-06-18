2020-06-18T00:44:35+03:00
Коронавирус Covid-19

В Москве за сутки умерли 49 пациентов с коронавирусом

Общее число жертв болезни с начала эпидемии возросло до 3 483 человек
Юлия КЕКОВА
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В Москве за сутки умерли 49 пациентов с коронавирусомВ Москве за сутки умерли 49 пациентов с коронавирусомФото: Иван МАКЕЕВ
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В Москве за сутки скончались еще 49 пациентов с подтвержденным диагнозом коронавирусная инфекция. Теперь общее число умерших в столице достигло 3 483. Об этом сообщили в оперативном штабе по борьбе с инфекцией.

Тем временем, общее число летальных случаев от болезни в России с начала эпидемии составило 7 478 пациентов. Однако ситуация с covid-19 постепенно налаживается - в нашей стране уже пройден пик по заболеваемости.

Ранее сайт kp.ru писал, что согласно данным Роспотребнадзора, российские школьники, вероятнее всего, смогут вернуться в школы, как и планировалось, с 1 сентября. Учебы планируется возобновить в очном формате. По словам главы ведомства Анны Поповой, "учиться нужно, отменять учебу в сентябре нельзя". Также она отметила, что в общем, ситуация с коронавирусом в нашей стране вполне управляемая.

ИСТОЧНИК KP.RU

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