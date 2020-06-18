2020-06-18T00:31:08+03:00
Спорт

"Манчестер Сити" разгромил 3:0 лондонский "Арсенал" в матче 28 тура АПЛ

К поединку добавили 11 минут из-за жуткой травмы игрока "горожан"
Евгений НЕСЫН@evgeniy_nesin
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"Манчестер Сити" добился победы над "Арсеналом" со счетом 3:0."Манчестер Сити" добился победы над "Арсеналом" со счетом 3:0.Фото: REUTERS
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В среду, 17 июня, футболисты "Манчестер Сити" провели перенесенный матч 28 тура чемпионата Англии. На своем поле команда Хосепа Гвардиолы принимала лондонский "Арсенал" и добилась победы на поле стдаиона "Этихад".

Лондонский "Арсенал" уже к середине первого тайма потерял из-за травм двух игроков. С поля ушли вынужденно Гранит Джака и Пабло Мари. И в конце первого тайма счет был открыт хозяевами поля. Гол "в раздевалку" забил Рахим Стерлинг.

На старте второй половины матча защитник "Арсенала" Давид Луис нарушил правила в своей штрафной, борясь за мяч с Риядом Марезом. Подошедший к мячу Кевин де Брюйне был точен - 2:0. В конце игры молодой защитник "Сити" Эрик Гарсия жестко столкнулся со своим же вратарем Эдерсоном и навзничь упал на газон. Матч пришлось остановить аж на 10 минут, пока игрока поднимали с газона. Гарсия покинул поле на электрокаре скорой помощи, будучи надежно зафиксированным на носилках. Все замены уже были сделаны, так что "Сити" доиграл матч в меньшинстве.

И в добавленное время Филипп Фоден забил третий мяч в игре, поставив точку в поединке. "Манчестер Сити" выиграл со счетом 3:0. Команды "переиграли" во втором тайме этого матча из-за травмы Гарсии аж 11 минут. И у команды Гвардиолы после 29 игр - 60 очков. На 22 балла впереди - "Ливерпуль", который в этом туре не сможет досрочно стать чемпионом Англии из-за победы "Сити".

Ну а лондонский "Арсенал" после этого поражения с 40 очками - на 9 месте в турнирной таблице АПЛ.

ИСТОЧНИК KP.RU

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