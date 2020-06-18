18 Июнь 2020 2020-06-18T01:01:02+03:00

Лавров впервые после пандемии отправляется с зарубежным визитом в Сербию Фото: GLOBAL LOOK PRESS

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Глава МИД России Сергей Лавров отправляется в Сербию с первым после пандемии зарубежным визитом в Белград.

Сообщается, что министр проведет встречу с президентом Сербии Александаром Вучичем, с первым заместителем председателя правительства, главой дипведомства республики Ивицей Дачичем.

Планируется, что все они будут обсуждать подготовку визита сербского лидера в Москву, а также обменяются мнениями о ситуации на Балканах и обсудят построение экономического диалога в кризисный период, пишет ТАСС.

Напомним, в Москве и Белграде подчеркивают схожесть оценок исторических событий. Глава Сербии ранее подтвердил в телефонном разговоре с Владимиром Путиным о своем намерение посетить торжественные мероприятия по случаю празднования 75-летия Парада Победы.

Отдельным пунктом, к слову, на встречах Лаврова в Белграде традиционно станет косовское урегулирование. Спецпосланник США по диалогу Белграда и Приштины Ричард Гренелл анонсировал новую встречу. Планируется, что стороны обсудят вопрос непризнанного Косова.

ИСТОЧНИК KP.RU