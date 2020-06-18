2020-06-18T01:01:02+03:00
Политика

Лавров впервые после пандемии отправляется с зарубежным визитом в Сербию

Визит главы МИД России изначально планировался на 25-26 марта
Юлия КЕКОВА
Поделиться:
Лавров впервые после пандемии отправляется с зарубежным визитом в СербиюЛавров впервые после пандемии отправляется с зарубежным визитом в СербиюФото: GLOBAL LOOK PRESS
Изменить размер текста:

Глава МИД России Сергей Лавров отправляется в Сербию с первым после пандемии зарубежным визитом в Белград.

Сообщается, что министр проведет встречу с президентом Сербии Александаром Вучичем, с первым заместителем председателя правительства, главой дипведомства республики Ивицей Дачичем.

Планируется, что все они будут обсуждать подготовку визита сербского лидера в Москву, а также обменяются мнениями о ситуации на Балканах и обсудят построение экономического диалога в кризисный период, пишет ТАСС.

Напомним, в Москве и Белграде подчеркивают схожесть оценок исторических событий. Глава Сербии ранее подтвердил в телефонном разговоре с Владимиром Путиным о своем намерение посетить торжественные мероприятия по случаю празднования 75-летия Парада Победы.

Отдельным пунктом, к слову, на встречах Лаврова в Белграде традиционно станет косовское урегулирование. Спецпосланник США по диалогу Белграда и Приштины Ричард Гренелл анонсировал новую встречу. Планируется, что стороны обсудят вопрос непризнанного Косова.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Лавров впервые после пандемии отправляется с зарубежным визитом в Сербию
"Манчестер Сити" разгромил 3:0 лондонский "Арсенал" в матче 28 тура АПЛ
В Москве за сутки умерли 49 пациентов с коронавирусом
Роналду лишили титула в Италии - "Наполи" выиграл Кубок Италии у "Ювентуса"
Очередной ретроградный Меркурий начнется 18 июня
Попова рассказала, когда число заболевших коронавирусом достигнет минимума
Трамп ввел санкции против должностных лиц Китая
Бывшего полицейского в Атланте обвинили в убийстве темнокожего Брукса
В России увеличилась доля бессимптомных носителей коронавируса
США намерены продать Украине патрульные катера за 600 миллионов долларов
Трамп на год продлил санкции в отношении Северной Кореи
США разработали стратегию обороны в космосе
Нарколог рассказал о действенном способе бросить курить
Роспотребнадзор: дети смогут вернуться в школы 1 сентября
Стратегические российские ракетоносцы Ту-95 выполнили плановый полет
В Таиланде задержали яхту с русскими нелегалами
Захарова: Россия и Финляндия не имеют территориальных претензий друг к другу
В Саудовской Аравии одобрили дексаметазон для лечения коронавируса
Трусова хотела уйти к Плющенко еще два года назад
Американский эсминец ВМС вошел в Черное море
"Воспитать универсального солдата": Плющенко озвучил свои планы по работе с Трусовой
Страны НАТО приняли меры в ответ на усиление ядерного потенциала России