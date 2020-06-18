2020-06-18T01:26:07+03:00
Коронавирус Covid-19

Число случаев коронавируса в мире превысило восемь миллионов

С начала пандемии на планете скончались 440 290 пациентов
Юлия КЕКОВА
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Число случаев коронавируса в мире превысило восемь миллионовЧисло случаев коронавируса в мире превысило восемь миллионовФото: Александр ГЛУЗ
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Число случаев заражения людей коронавирусом нового типа в мире превысило отметку в восемь миллионов человек (8 061 550). За минувшие сутки заболели более 119 тысяч человек. Об этом завила Всемирная организация здравоохранения.

Сообщается, с начала распространения инфекции на планете жертвами covid-19 стали 440 290 пациентов, умерли за сутки - 5 494 человека.

Тем временем, в России ситуация по коронавирусной инфекции постепенно налаживается. Страна уже вышла на плато, числе заболевших и умерших также становится все меньше.

С начала эпидемии в государстве врачи вылечили от covid-19 более 304 тысяч человек. В настоящее время по данным портала стопкоронавирус.рф числятся больными 241 481 пациент.

Ранее сайт kp.ru писал, что глава Роспотребнадзора Анна Попова рассказала, когда число заболевших коронавирусом достигнет минимума. По ее словам, для этого нашей стране необходим еще примерно месяц.

ИСТОЧНИК KP.RU

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