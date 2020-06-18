18 Июнь 2020 2020-06-18T01:26:07+03:00

Число случаев коронавируса в мире превысило восемь миллионов Фото: Александр ГЛУЗ

С начала пандемии на планете скончались 440 290 пациентов

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Число случаев заражения людей коронавирусом нового типа в мире превысило отметку в восемь миллионов человек (8 061 550). За минувшие сутки заболели более 119 тысяч человек. Об этом завила Всемирная организация здравоохранения.

Сообщается, с начала распространения инфекции на планете жертвами covid-19 стали 440 290 пациентов, умерли за сутки - 5 494 человека.

Тем временем, в России ситуация по коронавирусной инфекции постепенно налаживается. Страна уже вышла на плато, числе заболевших и умерших также становится все меньше.

С начала эпидемии в государстве врачи вылечили от covid-19 более 304 тысяч человек. В настоящее время по данным портала стопкоронавирус.рф числятся больными 241 481 пациент.

Ранее сайт kp.ru писал, что глава Роспотребнадзора Анна Попова рассказала, когда число заболевших коронавирусом достигнет минимума. По ее словам, для этого нашей стране необходим еще примерно месяц.

ИСТОЧНИК KP.RU