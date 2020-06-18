2020-06-18T21:19:48+03:00
В мире

Трамп заинтересовался, является ли Финляндия частью России

Американский лидер также, предположительно, не знал, что Великобритания является ядерной державой
Юлия КЕКОВА
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Дональд ТрампДональд ТрампФото: REUTERS
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Американский президент Дональд Трамп заинтересовался, является ли Финляндия частью России.

Глава США также, предположительно, не знал, что что Великобритания является ядерной державой, пишет The New York Times со ссылкой на книгу «Комната, где это произошло: воспоминания о Белом доме» бывшего советника президента по нацбезопасности Джона Болтона, которая должна быть опубликована на следующей неделе.

Публикация книги Болтона, которая должна выйти 23 июня, ранее уже не раз откладывалась. Причиной этому стали заявлений Белого дома о планах автора опубликовать секретные сведения. Бывший советник в своей книге подверг резкой критике внешнюю политику действующего президента Дональда Трампа, сообщает в аннотации к книге издательство Simon & Schuster.

Накануне власти США подали иск в суд на Болтона, в надежде помешать ему пустить книгу в печать. К слову, автора - экс-советника по нацбезопасности президент считает настоящим предателем.

ИСТОЧНИК KP.RU

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