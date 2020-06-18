Дуров обвинил Instagram и Facebook в мошенничестве

18 Июнь 2020 2020-06-18T06:56:07+03:00

В доказательство своих слов бизнесмен привел рекламные посты с цитатами, которые ему не принадлежат

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Компании Facebook и Instagram зарабатывают на рекламе, используя мошеннические схемы, которые запускаются якобы от имени Павла Дурова. Об этом он заявил в среду, 17 июня в своем новом мессенджере.

Бизнесмен даже предоставил доказательство - слова в рекламных постах в Instagram от его имени, которые на самом деле ему не принадлежат. Несмотря на это несоответствие, авторы выдают эти слова в публикациях за высказывания программиста.

Дуров отметил, что ни он, ни тем более его мессенджер не предлагают людям никаких способов заработка, в том числе способов разбогатеть в интернете, и что пользователи социальных сетей неоднократно жаловались на подобные объявления.

В свою очередь, компании продолжили размещать подобные посты. Дуров акцентировал внимание, что эти объявления проходят через модераторов соцсетей, которые по какой то причине одобряются и, более того, получают официальный статус.

- Подобная ситуация, при которой Facebook уже больше года игнорирует жалобы, зарабатывая на финансовой неопытности пользователей, просто недопустима, - отметил программист.

ИСТОЧНИК KP.RU