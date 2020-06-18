Эксперты навали место России в рейтинге лучших экономик
Эксперты Международного института управленческого развития (IMD) проанализировали данные и назвали место, на котором находится Россия в рейтинге лучших экономик.
Отмечается, что за год показатели РФ ухудшились - страна опустилась на пять позиций, в 2019 году Россия занимала 45-е место, а 2020 году - 50-е.
К слову, Финляндия оказалась 13 месте (плюс две позиции за год), Эстония - на 28 строчке рейтинга (плюс семь), на 31 месте расположилась Литва (она также ушла в минус на два пункта). Убавила единицу и оказалась на 41 месте Латвия, далее идет Казахстан (Республика потеряла сразу восемь пунктов за год).
Также специалисты назвали место Украины в рейтинге. Она расположилась на 55 месте, опустившись на одну строчку.
Первые десять мест рейтинга лучших экономик:
1) Сингапур
2) Дания
3) Швейцария
4) Нидерланды
5) Гонконг
6) Швеция
7) Норвегия
8) Канада
9) ОАЭ
10) США
ИСТОЧНИК KP.RU