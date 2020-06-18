2020-06-18T07:11:11+03:00
В мире

В НАСА назвали возможный источник появления токсичного бензола на МКС

Ранее сообщалось об увеличении концентрации вещества на станции, не превышающей предельно допустимую норму
Юлия КЕКОВА
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В НАСА назвали возможный источник появления токсичного бензола на МКСВ НАСА назвали возможный источник появления токсичного бензола на МКСФото: Михаил ФРОЛОВ
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В НАСА рассказали, что может представлять из себя возможный источник токсичного бензола на Международной космической станции.

Сообщается, что им, возможно, мог стать очиститель воздуха в одном из американских модулей. Предполагаетсяя, что из-за него могла произойти повышение уровня токсичного бензола в атмосфере МКС.

Ранее сообщалось, что в мае текущего года стало известно об увеличении концентрации бензола. Однако содержание вещества в воздухе не превышало предельно допустимую норму, а также не представляло угрозу для экипажа.

ИСТОЧНИК KP.RU

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