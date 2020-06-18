Как купаться и не утонуть: пять важных советов от МЧС
Лето, солнце и жаркая погода так и манят россиян искупаться в водоеме. Однако при купании важно соблюдать некоторые правила, чтобы не утонуть.
В МЧС рассказали, что рекомендации по безопасному поведению на воде каждый должен знать, как таблицу умножения. В связи с началом купального сезона в ведомстве назвали пять важных советов для любителей поплавать.
Первое и самое главное - время для купания. Лучше всего для этого занятия подходит утро или вечер, когда солнце еще греет, но уже нет опасности перегрева.
Второе правило - благоприятные условия для погружения в воду. Сюда относится ясная и безветренная погода.
Третье - температура воздуха должна быть в пределе 20-25 градусов выше нуля, а воды - выше 15 градусов.
Четвертым пунктом идет прогноз погоды. Специалисты рекомендуют свериться, нет ли штормового предупреждения или сильного прибоя.
Пятое, не менее значимое, правило - воздержитесь от купания при плохом самочувствии и, тем более, если вы употребили спиртное - в воду точно лезть не стоит.
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ИСТОЧНИК KP.RU