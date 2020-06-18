Фанаты заметили нижнее белье под одеждой телеведущей и удивились
Фанаты заметили на снимках британской 49-летней телеведущей Аманды Холден нижнее белье и не на шутку удивились.
Все дело в том, что женщина разместила фотографию на странице в Instagram в сильно облегающем топе, из под которой был заметен бюстгальтер. Казалось бы, что необычного, ведь эта вещь есть в гардеробе практически каждой девушки. Оказалось, что накануне телеведущая несколько раз за последнюю неделю появлялась на публике в обтягивающих нарядах без него.
"Невероятно, она надела бюстгальтер!" - написал один из фанатов. "Ты правда надела бюстгальтер, или мне кажется?" - иронизировал другой. Свое удивление и шутки по поводу наличия нижнего бель и использования его по назначению поклонники начали массово высказывать в комментариях к фото Холден.
ИСТОЧНИК KP.RU