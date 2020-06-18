2020-06-18T05:17:39+03:00
Общество

Фанаты заметили нижнее белье под одеждой телеведущей и удивились

Под облегающим нарядом виднелось нечто "необычное"
Юлия КЕКОВА
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Фанаты заметили нижнее белье под одеждой телеведущей и удивились. Фото: ИнстаграмФанаты заметили нижнее белье под одеждой телеведущей и удивились. Фото: Инстаграм
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Фанаты заметили на снимках британской 49-летней телеведущей Аманды Холден нижнее белье и не на шутку удивились.

Все дело в том, что женщина разместила фотографию на странице в Instagram в сильно облегающем топе, из под которой был заметен бюстгальтер. Казалось бы, что необычного, ведь эта вещь есть в гардеробе практически каждой девушки. Оказалось, что накануне телеведущая несколько раз за последнюю неделю появлялась на публике в обтягивающих нарядах без него.

"Невероятно, она надела бюстгальтер!" - написал один из фанатов. "Ты правда надела бюстгальтер, или мне кажется?" - иронизировал другой. Свое удивление и шутки по поводу наличия нижнего бель и использования его по назначению поклонники начали массово высказывать в комментариях к фото Холден.

ИСТОЧНИК KP.RU

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