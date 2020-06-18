2020-06-18T06:13:53+03:00
Общество

В России предложили законсервировать мусоропроводы

Также в стране могут отказаться от их проектирования в новостройках
Юлия КЕКОВА
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В России предложили законсервировать мусоропроводыВ России предложили законсервировать мусоропроводыФото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН
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В России предложили законсервировать мусоропроводы во всех жилых домах и отказаться от них при проектировании новостроек.

Сообщается, что в крайнем случае в уже построенных домах эти конструкции могут оставить, но разрешат использовать всего для одного вида мусора. Такое обращение министру строительства и ЖКХ направили Общественная палата РФ, Всероссийское общество охраны природы и Институт развития правового общества, сообщают «Известия».

Первый зампред комиссии по общественному контролю и взаимодействию с общественными советами ОП РФ Артем Кирьянов объяснил, что, как правило, такие мусоропроводы становятся источниками запаха, шума, а самое неприятное - приводят к появлению мышей, крыс и тараканов. Кроме всего перечисленного, такие конструкции препятствует развитию системы раздельного сбора мусора.

Из плюсов для жильцов отмечается в случае отсутствие мусоропровода жильцы смогут экономить на оплате ЖКУ. Так, например, обслуживание системы сбора мусора обходится москвичам в 2,6 рубля за 1 квадратный метр квартиры в месяц. Стоимость же консервации мусоропровода в одном подъезде 9-этажного дома обойдется всего примерно в 500 рублей.

ИСТОЧНИК KP.RU

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