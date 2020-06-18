2020-06-18T06:37:47+03:00
Здоровье

Массаж лица: эксперт рассказал о пользе и вреде фейсбилдинга

Специалисты выяснили, можно ли навредить своему здоровью такой процедурой
Юлия КЕКОВА
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Массаж лица: эксперт рассказал о пользе и вреде фейсбилдингаМассаж лица: эксперт рассказал о пользе и вреде фейсбилдингаФото: Алексей БУЛАТОВ
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Женщины готовы на многое, чтобы сохранить красоту и молодость своего лица. Некоторые из них прибегают к фейсбилдингу. Врач-дерматовенеролог Алексей Едемский рассказал можно ли на самом деле выглядеть лучше с помощью массажа лица и о каких послдествиях нужно знать.

По мнению специалиста, прежде чем приступать к такой процедуре, необходимо определить по какому типу идет процесс старения.

- Нужно и важно учитывать тип старения кожи. Лицам, склонным к статическому типу старения, когда обвисают мягкие ткани, массаж позволяет провести лимфодренаж, то есть убрать лишнюю жидкость с лица. При таком деформационном типе старения мягкие ткани сползают вниз, и массаж позволяет привести в тонус мышцу, которая будет дополнительно поддерживать мягкие ткани, - объяснил Едемский в интервью радио Sputnik.

Однако эффективность массажа при морщинах и заломах может быть мала.

Также специалист отметил, что если человек астеничный, худой, и лицо его тоже достаточно худое, то лучше всего использовать точечные техники массажа или тот же фейсбилдинг.

- Если же у человека имеются воспаления или аллергические высыпания на коже лица, в таком случае будет правильным воздержаться от массажа. Это может быть вредно, - рассказал врач.

ИСТОЧНИК KP.RU

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