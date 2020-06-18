Последние новости на утро 18 июня 2020: названы самые коррупционные регионы России

18 Июнь 2020 2020-06-18T07:12:32+03:00

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Последние новости на утро 18 июня 2020 года: Генпрокуратура РФ назвала самые коррупционные регионы России. В ТОП-10 субъектов страны вошли Мордовия,Чувашия, Камчатка, Архангельская, Брянская, Магаданская, Новгородская, Оренбургская область, Саратовская область и Тюменская области. Тем временем, наименьший показатель по уровню коррупции, как считают в надзорном ведомстве, наблюдается в Ингушетии, Хакасии, Алтайском крае, Вологодской, Московской, Мурманской и Пензенской областях, в Санкт-Петербурге, а также в Севастополе и Ямало-Ненецком автономном округе.

Эксперты Международного института управленческого развития назвали место России в рейтинге лучших экономик мира. Отмечается, что за год этот показатель страны ухудшился - государство опустилось на пять позиций, в 2019 году Россия занимала 45-е место, а 2020 году - 50-е.

Американский президент Дональд Трамп заинтересовался, является ли Финляндия частью России. Об этом сообщает The New York Times со ссылкой на книгу «Комната, где это произошло: воспоминания о Белом доме» бывшего советника президента по нацбезопасности Джона Болтона. В своей работе он пишет, что нынешний президент Соединенных Штатов также, предположительно, не знал, что Великобритания является ядерной державой.

В НАСА рассказали, что может представлять из себя возможный источник токсичного бензола на Международной космической станции. Сообщается, что им, возможно, мог стать очиститель воздуха в одном из американских модулей, из-за которого и могло произойти повышение уровня бензола в атмосфере.

ИСТОЧНИК KP.RU