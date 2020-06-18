В ЦБ зафиксировали повышенную активность «черных кредиторов» и нелегальных коллекторов

18 Июнь 2020 2020-06-18T07:45:17+03:00

«Черные кредиторы» и незаконные коллекторы активизировались во время пандемии Фото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН

Одни предлагают деньги в долг без справок и поручителей, другие – пытаются взыскать платежи

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В Центробанке зафиксировали повышенную активность «черных кредиторов» и незаконных коллекторов. В ведомстве отмечают, что все чаще россияне получают сообщения от мошенников, которые пишут в соцсетях и звонят людям, чтобы предложить «деньги в долг без справок и поручителей».

В ЦБ напоминают, что прежде, чем взять деньги у сомнительной организации стоит проверить сведения о ней на сайте регулятора.

К обещаниям легких денег стоит относиться скептически, внимательно читать договор. Если же человек уже стал жертвой «черных кредиторов», то необходимо собрать подтверждающие документы, а затем написать заявление в правоохранительные органы.

А вот пытаться решить проблему с помощью так называемых раздолжнителей не стоит. С клиента возьмут деньги за услугу, а решить проблему не смогут.

- Если у гражданина возникают проблемы с обслуживанием долга, необходимо обращаться напрямую в организацию, выдавшую кредит. При возникновении финансовых сложностей можно попросить помощи у регулятора, ФССП, в саморегулируемых организациях, - пояснили «Известиям» в ЦБ.

В проекте ОНФ «За права заемщика» объясняют тенденцию ситуацией с COVID-19. В I квартале количество жалоб на банкиров и кредиторов выросло на 17%.

— Люди все чаще отмечают, что нарушители закона о возврате просроченной задолженности откровенно им говорили, что действуют в нерабочее время. При этом используют «серые» SIM-карты, — отметила руководитель проекта ОНФ «За права заемщиков» Евгения Лазарева.

Член совета СРО «Национальная ассоциация профессиональных коллекторских агентств» (НАПКА) Дмитрий Теплицкий соглашается, что оценить масштабы рынка черных коллекторов крайне проблематично.

Но если человек столкнулся с угрозами, порчей имущества, то необходимо обращаться в правоохранительные органы.

- С начала года число поступивших жалоб на такие организации выросло практически на 70%. Наибольший прирост зафиксирован в апреле-мае, - привел статистику Теплицкий.

Эксперты прогнозируют, что в апреле-июне ситуация еще более ухудшится. Из-за кризиса мошенники будут активизироваться, а добропорядочным гражданам остается быть предельно внимательными.

ИСТОЧНИК KP.RU