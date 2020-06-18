Ритейлеры: россияне возвращаются к привычным тратам
Ритейлеры отмечают, что траты россиян полностью стабилизировались, спрос вернулся к докризисному уровню. Особой популярностью пользуются свежие продукты (овощи и фрукты), а вот товары с длительными сроками хранения отошли на второй план.
В пресс-службе «Магнита» отмечают, что с приходом пандемии люди скупали гречку, рис, подсолнечное масло, тушенку, макароны, сахар и другие продукты с длительным сроком хранения. А теперь снова востребованы овощи, фрукты, молочная продукция, свежее мясо и рыба.Аналогичные категории товаров пользуются спросом в других сетевых магазинах.
На фоне изменения спроса потребители серьезно увеличили объемы закупок, это связано с тем, что люди активно готовят дома.
В «Ленте» отметили, что растут продажи товаров для дома, а также продуктов для приготовления еды, так как многие всё еще работают вне офисов.
В Ассоциации компаний розничной торговли (АКОРТ) "Известиям" рассказали, что апреле 2020 года товарооборот розничных сетей составил 2,1 трлн рублей, что на 23,4% меньше, чем в том же месяце годом ранее.
Эксперты прогнозируют, что в ближайшее время спрос может превысить докризисный уровень, но при условии, что внешние негативные факторы будут отсутствовать.
Ранее сообщалось, что россияне стали в 6 раз больше читать во время самоизоляции. Больше всего книг купили в Московском регионе, Краснодарском крае и Татарстане.
ИСТОЧНИК KP.RU
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