2020-06-18T08:19:58+03:00
Экономика

Сборы налогов с зарплат россиян сократились почти на четверть

Эксперты связывают это с уменьшением объемов выплат, а в ФНС – с нерабочим режимом
Елена АКИМОВА
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Собираемость НДФЛ по итогам апреля упала почти на четвертьСобираемость НДФЛ по итогам апреля упала почти на четвертьФото: Светлана МАКОВЕЕВА
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Специалисты компании FinExpertiza провели анализ собираемости налоговых платежей с зарплат россиян. Оказалось, что по результатам апреля показатель сократился на 23 процента.

Если в марте общая сумма НДФЛ с заработных плат составила 355,9 млрд рублей, то в следующем месяце 273,4 млрд рублей.

Аналитики компании напоминают, что в отличие от социальных взносов, размер НДФЛ на время пандемии не менялся и составляет все те же 15%. Данный факт указывает на сокращение объемов выплат трудящимся.

В свою очередь в пресс-службе ФНС "Известиям" заявили, что на время пандемии многие компании приостановили свою деятельность, в результате сократился объем работы и количество смен сотрудников, снизился объем стимулирующих выплат, что отразилось на размере налоговой базы.

На снижение апрельских поступлений сказалось и то, что зарплаты за март были выплачены в конце месяца, а не как обычно – в начале следующего.

В ведомстве приводят свои цифры по сбору НДФЛ (но с учетом налогов на выигрыши, дивиденды и тд) – в марте было собрано 365 млрд рублей, что на 20% больше, чем годом ранее. В апреле - 287 млрд рублей, что на 19% меньше, чем годом ранее.

В Генеральной прокуратуре внимательно следят за ситуацией и отмечают, что текущая ситуация тщательно отслеживается ведомством.

- Безответственные работодатели использовали режим самоизоляции как повод не платить зарплату сотрудникам, а во многих случаях — просто их уволить, — заявил генеральный прокурор Игорь Краснов, выступая 17 июня в Совете Федерации.

ИСТОЧНИК KP.RU

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