2020-06-18T08:53:35+03:00
В мире

Китай пообещал, что США ответят за последствия своих санкций

Дональд Трамп ранее ввел ограничения против должностных лиц КНР
Елена ГИЛЬМАНОВА
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Китай пообещал, что США ответят за последствия своих санкцийКитай пообещал, что США ответят за последствия своих санкцийФото: GLOBAL LOOK PRESS
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Пекин выразил решительный протест в связи с американским законом о санкциях против китайских должностных лиц за якобы имеющее место притеснение уйгуров в Китае, и пообещал, что Вашингтон ответит за все негативные последствия, к которым приведут такие ограничения.

«Данный законопроект нарушает основополагающие нормы международного права, это грубое вмешательство во внутренние дела Китая (…) Правительство и народ КНР выражают в связи с этим решительное недовольство и категорический протест», - говорится в заявлении Министерства иностранных дел Китая.

Напомним, днем ранее президент США Дональд Трамп подписал закон, позволяющий вводить ограничения в отношении китайских должностных лиц, которые, по версии Вашингтона, притесняют уйгуров и другие группы мусульман в Синьцзян-Уйгурском автономном районе (СУАР) КНР.

При этом, согласно заявлению бывшего советника по нацбезопасности Джона Болтона, опубликованного в его книге, американский лидер попросил председателя Китая Си Цзиньпина помочь ему выиграть выборы в 2020 году.

ИСТОЧНИК KP.RU

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