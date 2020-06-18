Американский почтальон раскрыл тайну бутылки с запиской 30-летней давности
Работник почтовой службы в США помог раскрыть тайну записки 30-летней давности, которую нашли в бутылке в реке Нечес, американского штата Техас.
Как передает издание UPI, бутылку с листом бумаги, датированным 1989 годом, из реки выловили дети в возрасте семи и восьми лет . Кроме даты, в послании также значатся имя и адрес неизвестного человека.
Родители детей попытались найти человека по указанным данным, но вскоре выяснили, что указанного адреса нет на карте. Помощь в поиске автора записки оказал работник почтовой службы с большой выслугой лет, который узнал, что указанный в записке дом все еще существует и там по-прежнему проживает одна та же семья.
Автор записки, местный житель Клифтон Макгаллион, рассказал, что около 30 лет назад они с сыном оставляли такие бутылки с записями, когда выбирались на рыбалку.
Напомним, в прошлом году послание в бутылке спасло жизнь трем туристам, которые бросили в воду послание с призывом о помощи, будучи запертыми в ущелье
ИСТОЧНИК KP.RU