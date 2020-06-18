2020-06-18T09:47:36+03:00
В мире

«Злобный и нудный дурак»: Трамп рассказал о своем отношении к Болтону на фоне выхода его книги

По словам американского лидера, мемуары его бывшего советника состоят из лжи и фейковых историй
Елена ГИЛЬМАНОВА
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Дональда ТрампДональда ТрампФото: REUTERS
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В преддверии выхода книги «Комната, в которой это произошло» президент США Дональд Трамп раскритиковал ее автора, своего бывшему советника по нацбезопасности Джону Болтону, которого американский лидер назвал чокнутым и злобным дураком.

По словам главы Белого дома, экс-советник говорил о нем только хорошее до того дня, как он его уволил, а теперь он решил написать «Чрезвычайно утомительную» книгу, которая состоит только «из лжи и фальшивых историй».

«Рассерженный скучный дурак, который хотел только идти на войну. Никогда не разбирался, был подвергнут остракизму и благополучно брошен», - написал американский лидер в своем Twitter.

Напомним, Болтон после своего ухода из Белого дома передал журналистам часть рукописи, в которых содержится информация о том, что Трамп шантажировал украинского президента. Сама «Комната, в которой это произошло» уже выбилась в лидеры по предзаказам, а американский лидер пригрозил своему бывшему советнику судом, если тот не откажется от планов выпустить книгу.

ИСТОЧНИК KP.RU

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