Кабмин не обсуждает введение налога для богатых
Ранее сообщали о повышении ставки НДФЛ для людей с высоким доходом
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Правительство России не обсуждает вопрос о введение повышенной ставки НДФЛ для людей с высоким доходом. Об этом сообщили в пресс-службе кабмина
Ранее говорилось о том, что правительство рассматривает возможность введения дополнительного обложения НДФЛ для богатых, зарабатывающих более 1-2 млн рублей в месяц. Согласно этим данным, кабмин рассматривает вариант повышения ставки с 13% до 15%.
ИСТОЧНИК KP.RU