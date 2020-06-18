Кабмин не обсуждает введение налога для богатых

18 Июнь 2020 2020-06-18T09:55:17+03:00

Ранее сообщали о повышении ставки НДФЛ для людей с высоким доходом

Изменить размер текста: A A

Правительство России не обсуждает вопрос о введение повышенной ставки НДФЛ для людей с высоким доходом. Об этом сообщили в пресс-службе кабмина

Ранее говорилось о том, что правительство рассматривает возможность введения дополнительного обложения НДФЛ для богатых, зарабатывающих более 1-2 млн рублей в месяц. Согласно этим данным, кабмин рассматривает вариант повышения ставки с 13% до 15%.

ИСТОЧНИК KP.RU