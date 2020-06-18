Дуров назвал "безумным" налог в 30% на приложения Apple и Google

18 Июнь 2020 2020-06-18T10:24:36+03:00

Дуров назвал "безумным" налог в 30% с продажи товаров Apple и Google Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Основатель Telegram видит в этом причину разрушения многих "стартапов и целых индустрий"

Изменить размер текста: A A

Основатель социальной сети Telegram Павел Дуров призвал покончить с монополией Apple и назвал безумным налог в 30% за установку приложений Apple Store и Google Play. Он также отметил, что из-за комиссии разрушаются "стартапы и целые индустрии".

- Apple и Google накладывают безумный 30-процентный налог с продаж на все цифровые товары, продаваемые на каждом мобильном телефоне в мире. Результат — пользователи платят по более высоким ценам, стартапы и целые индустрии разрушаются или не появляются вовсе. Регуляторы игнорируют этот абсурд уже десять лет, - написал Павел Дуров в своём Twitter.

Ранее сайт KP.ru сообщал, что Павел Дуров обвинил компании Facebook и Instagram в заработке на рекламе мошеннической схемы заработка, которую якобы предлагает Дуров.

ИСТОЧНИК KP.RU