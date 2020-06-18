2020-06-18T10:16:19+03:00
Экономика

Деловая активность в Москве вышла на докризисный уровень

Заммэра столицы сообщил, что меры поддержки бизнеса и поэтапное снятие ограничений позволили бизнесменам достаточно быстро вернуться к работе
Елена ГИЛЬМАНОВА
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Деловая активность в Москве вышла на докризисный уровеньДеловая активность в Москве вышла на докризисный уровеньФото: Светлана МАКОВЕЕВА
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Оборот торговых и сервисных предприятий в Москве вырос до 98% от докарантинного уровня активности. Об этом сообщил заммэра столицы Владимир Ефимов и уточнил, что во вторую неделю июня деловая активность увеличился на 4,2%, анедельный оборот составил 24,5 млрд рублей.

По его словам, с начала лета наблюдается устойчивая и позитивная динамика по показателям деловой активности, а меры поддержки бизнеса и поэтапное снятие ограничений позволили бизнесменам достаточно быстро вернуться к работе.

Ефимов отметил, что обороты бизнеса в сфере бытовых услуг вырос в два раза по сравнению с предыдущей неделей, в сфере авиа- и автоперевозок - в 1,9 раза. Кроме того, за неделю в 2,1 раза увеличилась посещаемость торговых объектов, а среднесуточный оборот в сферах культуры, досуга и спорта увеличился более, чем на четверть - 26,9%.

Напомним, ранее сайт kp.ru рассказал о готовности России стать страной бизнесменов. Как сообщили эксперты Высшей школы менеджмента СПбГУ, никогда раньше так много россиян не хотели открыть свое дело

ИСТОЧНИК KP.RU

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