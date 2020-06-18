Клишас: В Совфеде не поддержали сокращение новогодних праздников
Ни один из комитетов Совета Федерации не поддерживает идею сократить новогодние праздники, заявил глава конституционного комитета Андрей Клишас. Сенатор объяснил это нарушением гарантий законодательства и прав на отдых.
- Комитет Совета Федерации по конституционному законодательству и государственному строительству не поддерживает инициативу о сокращении новогодних каникул в 2021 году в целях компенсации нерабочих дней в 2020 году из-за ситуации с коронавирусной инфекцией, поскольку это ограничивает конституционные права на отдых и нарушает установленные законодательством гарантии, - уточнил Клишас на заседании рабочей группы по поправкам к конституции.
Накануне председатель Комитета Совета Федерации по экономической политике Андрей Кутепов предложил сократить до трёх дней новогодние праздники в 2021 году. В соответствии с проектом, который Кутепов направил в Минтруд, выходные могли бы быть с 1 по 3 января, а неделя с 4 по 8 января - рабочей за исключением 7 января.
ИСТОЧНИК KP.RU