2020-06-18T10:37:40+03:00
Общество

Опрос: более половины россиян хотят получить новое образование

Большинство опрошенных рады были бы поступить на заочку
Юлия ЩЕРБАКОВА
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Большинство россиян хотели бы получить еще одно образованиеБольшинство россиян хотели бы получить еще одно образованиеФото: Алексей БУЛАТОВ
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Более двух третьих россиян (68%) хотят получить новое образование. При этом 46% опрошенных хотят изучить совершенно новую профессию, а еще 22% готовы учиться, чтобы усовершенствовать уже имеющиеся навыки.

Из тех, кто хотел бы вновь отправиться на студенческую скамью большинство выбрали бы заочное отделение, а вот 17% хотели бы снова учиться очно.

Отметим, что учиться россияне готовы не только в вузах. К примеру, 29% опрошенных хотели бы получать новые знания на тренингах профессионалов, а еще 18% респондентов заинтересованы в обучении в онлайн-университетах, передает RT.

Также 20% от общего числа опрошенных отметили, что они не заинтересованы в получении нового образования. Также еще 12% сообщили, что они уже получили дополнительное образование.

В опросе сервиса «Работа.ру» приняли участие более двух тысяч россиян из разных регионов страны.

Напомним, ранее абитуриенты 2020 года рассказали, на какие факультеты они планируют поступать. Самым востребованным направление оказались информационные технологии. А на втором месте расположилась медицина, передает Москва 24.

ИСТОЧНИК KP.RU

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