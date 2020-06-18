2020-06-18T11:31:34+03:00
Общество

Когда выдадут результаты ЕГЭ в 2020 году, рассказал Рособрнадзор

В ведомстве считают, что результаты ЕГЭ из-за пандемии не ухудшатся
Елена ГИЛЬМАНОВА
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Когда выдадут результаты ЕГЭ в 2020 году, рассказал РособрнадзорКогда выдадут результаты ЕГЭ в 2020 году, рассказал РособрнадзорФото: Мария ЛЕНЦ
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Результаты Единого государственного экзамена будут выданы выпускникам до 15 августа. При этом пересдать ЕГЭ в этом году будет нельзя, а резервные дни будут только для тех, кто по уважительной причине не смог прийти в основные. Об этом сообщил Рособрнадзор.

Кроме того, врио руководителя Рособрнадзора Анзор Музаев в рамках "Горячей линии ЕГЭ-2020» сообщил, что выпускникам и организаторам ЕГЭ не нужно предъявлять справку о сдаче теста на коронавирус перед экзаменом, а защитные маски и перчатки в пунктах сдачи Единого госэкзамена будут обязательны только для организаторов

Анзор Музаев также считает, что ситуация с пандемией и дистанционная подготовка к ЕГЭ не отразятся негативно на результатах школьников, так как у них было больше времени на подготовку.

Напомним, экзамены стартуют уже 3 июля, а накануне, 17 июня на официальном сайте правовой информации появилось расписание ЕГЭ.

ИСТОЧНИК KP.RU

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