Главные симптомы коронавируса у детей назвали специалисты

18 Июнь 2020 2020-06-18T10:53:06+03:00

Проблемы с легкими у инфицированного ребенка появляются позже

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По результатам исследования в четырех больницах в Западном Китае, врачи назвали главными симптомами коронавирусной инфекции нового типа у детей.

Как передает издание PLoS Medicine, первым делом у ребенка проявляется в виде лихорадки, диареи и рвоты. Специалисты отмечают, что проблемы с легкими у детей появляются позже.

Проведенное исследование показало, что лихорадка проявлялась у трети (76 процентов) детей, заболевших коронавирусной инфекцией, тогда как среди взрослых - у 44 процентов. Сильный кашель выявили у 62 процентов детей, а у 12 процентов была диарея и рвота.

Напомним, ранее в США и странах Европы массово госпитализируют детей и подросток. «Необъяснимый» приток маленьких пациентов с проявлениями редкого воспалительного синдрома Кавасаки, при которой серьезно поражаются кровеносные сосуды и сердце, отмечен в отделениях интенсивной терапии Великобритании, Нью-Йорка, Франции, Бельгии, Италии. Среди появившихся симптомов температура, сыпь, снижение давления, одышка, а также рвота.

ИСТОЧНИК KP.RU