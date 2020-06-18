2020-06-18T11:36:32+03:00
Общество

Пересдать ЕГЭ в этом году нельзя

Резервные дни рассчитаны для тех, кто по уважительной причине не смог прийти в основные экзамены
Елена ГИЛЬМАНОВА
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Пересдать ЕГЭ в этом году нельзяПересдать ЕГЭ в этом году нельзяФото: Анастасия Осипова
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Пересдать Единый государственный экзамен в этом году будет нельзя. Об этом сообщили Роспотребнадзор и пояснили, что резервные дни рассчитаны только для тех школьников, которые по уважительной причине не смогли прийти в основные дни проведения ЕГЭ.

«Пересдачи будут не чтобы улучшить результат, а для тех, кто (…) по каким-то причинам, связанным в первую очередь со здоровьем, не смог его завершить, и на это оформлен в пункте проведения экзамена соответствующий протокол» - рассказал врио руководителя Рособрнадзора Анзор Музаев в рамках «Горячей линии ЕГЭ-2020»

Как сообщал сайт kp.ru, экзамены стартуют уже 3 июля, а результаты выпускники смогут узнать до 15 августа. При этом сдавать экзамены будут только те, кто планируют поступать в вузы. «Все высшие учебные заведения эти результаты увидят и спокойно смогут в течение 10 дней как минимум провести отбор, а дальше выпустить приказы о зачислении», - сообщил ранее врио руководителя Рособрнадзора.

Анзор Музаев также считает, что ситуация с пандемией коронавирусной инфекцией и вынужденная дистанционная подготовка к ЕГЭ не отразятся негативно на результатах школьников, так как у будущих студентов было больше времени на подготовку.

ИСТОЧНИК KP.RU

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