Правительство Украины может досрочно уйти в отставку
Парламент страны отказался утвердить программу деятельности кабмина
Кабмин Украины может быть досрочно отправлен в отставкуФото: REUTERS
Изменить размер текста:
Верховная Рада Украины в очередной раз не поддержала программу действий правительства с премьер-министром Денисом Шмыгалем во главе. Из 450 депутатов "за" проголосовали 207. Кабинет министров может быть досрочно отправлен в отставку.
Документ расширили с 10 до 85 страниц, в нём говорится о дальнейшей евроинтеграции, политике по территориям, которые Киев считает оккупированными и о создании условий для развития бизнеса.
По программе также хотят упростить оформление пособия по безработице и ввести ежегодную индексацию пенсий.
ИСТОЧНИК KP.RU