Правительство Украины может досрочно уйти в отставку

18 Июнь 2020 2020-06-18T11:43:49+03:00

Кабмин Украины может быть досрочно отправлен в отставку Фото: REUTERS

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Верховная Рада Украины в очередной раз не поддержала программу действий правительства с премьер-министром Денисом Шмыгалем во главе. Из 450 депутатов "за" проголосовали 207. Кабинет министров может быть досрочно отправлен в отставку.

Документ расширили с 10 до 85 страниц, в нём говорится о дальнейшей евроинтеграции, политике по территориям, которые Киев считает оккупированными и о создании условий для развития бизнеса.

По программе также хотят упростить оформление пособия по безработице и ввести ежегодную индексацию пенсий.

ИСТОЧНИК KP.RU