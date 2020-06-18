Правительство Украины может досрочно уйти в отставку

18 Июнь 2020 2020-06-18T12:19:54+03:00

Кабмин Украины может быть досрочно отправлен в отставку Фото: REUTERS

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Верховная Рада Украины в очередной раз не поддержала программу действий правительства с премьер-министром Денисом Шмыгалем во главе. Из 450 депутатов "за" проголосовали 207. Кабинет министров может быть досрочно отправлен в отставку.

Документ расширили с 10 до 85 страниц, в нём говорится о дальнейшей евроинтеграции, политике по территориям, которые Киев считает оккупированными и о создании условий для развития бизнеса.

По программе также хотят упростить оформление пособия по безработице и ввести ежегодную индексацию пенсий.

Правительство Дениса Шмыгаля настроено на перевод по крайней мере 200 госуслуг в онлайн и на достижение показателя в 60% по доле украинцев, пользующимися онлайн-услугами.

Кабмин планирует получить режим внутреннего рынка с ЕС в сфере телекоммуникационных услуг, а также постепенную интеграцию в Единый цифровой рынок ЕС ("цифровой безвиз").

ИСТОЧНИК KP.RU