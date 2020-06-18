В России почти 500 медиков умерли от коронавируса
Об это сообщил глава Росздравнадзора
Почти 500 медиков умерли в России из-за коронавирусаФото: GLOBAL LOOK PRESS
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В России за время пандемии 489 медицинских работников умерли от коронавируса, заявила глава Росздравнадзора Алла Самойлова.
- 489 - это медицинские работники, то есть почти 500 человек наших с вами коллег, к сожалению, потеряли, - сообщила Самойлова на Всероссийской онлайн-конференции в День медицинского работника.
Ранее сайт KP.ru сообщал, что российские врачи опубликовали список коллег, погибших от коронавируса, и назвали его "Список памяти". В нём состоит уже 444 врача из России и 61 их коллега из ближайших государств.
ИСТОЧНИК KP.RU