В России почти 500 медиков умерли от коронавируса

18 Июнь 2020 2020-06-18T12:07:45+03:00

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В России за время пандемии 489 медицинских работников умерли от коронавируса, заявила глава Росздравнадзора Алла Самойлова.

- 489 - это медицинские работники, то есть почти 500 человек наших с вами коллег, к сожалению, потеряли, - сообщила Самойлова на Всероссийской онлайн-конференции в День медицинского работника.

Алла Самойлова также напомнила, что пандемия в России ещё не закончилась, более полумиллиона человек заразились, а 7,5 тысяч - погибли.

Глава Росздравнадзора также рассказала, что в начале эпидемии здравоохранение было не в полной мере готово, "мобилизация была серьёзной", но у системы были недочёты. Однако на сегодняшний день ведомство почти не получает жалоб о недостатке средств индивидуальной защиты для врачей или отсутствия тестирования медработников.

Ранее сайт KP.ru сообщал, что российские врачи опубликовали список коллег, погибших от коронавируса, и назвали его "Список памяти". В нём состоит уже 444 врача из России и 61 их коллега из ближайших государств.

ИСТОЧНИК KP.RU