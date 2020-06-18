Беспорядки во Франции: задержаны около 10 представителей чеченской общины
В ходе спецопераций во Франции удалось задержать десять представителей чеченской общины, которые принимали участие в межэтнических столкновениях.
Как передает местное радио, задержания проходили по следам беспорядков в нескольких городах на востоке Франции, в том числе в Дижоне.
Как писал сайт kp.ru, межэтнические столкновения начались во французском городе в Дижоне (Бургундия) еще в ночь на 13 июня, когда несколько десятков человек с закрытыми лицами собрались в городском центре и напали на арабскую кальянную Le Black Pearl. Их причиной стало сведение счетов между представителями чеченской общины со всей Франции и местными группировками наркоторговцев магрибского происхождения.
При этом полиция почти не вмешивалась в межэтническую уличную войну, которая развернулась по всей Бурунди. Мэр Дижона Франсуа Ребсамен потребовал от Парижа прислать полицейский спецназ.
Война кланов в Дижоне: на пути арабов-погромщиков встали чеченцы.
ИСТОЧНИК KP.RU