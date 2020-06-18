Беспорядки во Франции: задержаны около 10 представителей чеченской общины

18 Июнь 2020 2020-06-18T12:20:51+03:00

В республике уже несколько суток продолжаются межэтнические столкновения

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В ходе спецопераций во Франции удалось задержать десять представителей чеченской общины, которые принимали участие в межэтнических столкновениях.

Как передает местное радио, задержания проходили по следам беспорядков в нескольких городах на востоке Франции, в том числе в Дижоне.

Как писал сайт kp.ru, межэтнические столкновения начались во французском городе в Дижоне (Бургундия) еще в ночь на 13 июня, когда несколько десятков человек с закрытыми лицами собрались в городском центре и напали на арабскую кальянную Le Black Pearl. Их причиной стало сведение счетов между представителями чеченской общины со всей Франции и местными группировками наркоторговцев магрибского происхождения.

При этом полиция почти не вмешивалась в межэтническую уличную войну, которая развернулась по всей Бурунди. Мэр Дижона Франсуа Ребсамен потребовал от Парижа прислать полицейский спецназ.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1280" height="720" src="https://www.kp.ru/video/embed/785292" frameborder="0"></iframe> Война кланов в Дижоне: на пути арабов-погромщиков встали чеченцы.

ИСТОЧНИК KP.RU