18 Июнь 2020 2020-06-18T11:48:43+03:00

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С пятницы, 19 июня, Пекин останавливает все пассажирские перевозки с другими регионами Китая в связи с новым очагом коронавирусной инфекции на одном из рынков китайской столицы.

Напомним, 11 июня впервые за 56 дней в Пекине выявили локальный случай заражения коронавирусной инфекцией. В ходе проверки источник заболевания был найден на доске, которую использовали для разделки импортированного лосося на рынке «Синьфади». На следующий день COVID-19 был обнаружен у двух работников в Китайском центре исследования мясной продукции.

В районе Фэнтай, где расположен рынок, ввели режим военного времени, чтобы не дать ситуации выйти из-под контроля. Власти китайской столице сообщили об очень высоком риске распространения заболевания из-за высокой плотности населения и мобильности популяции, и ограничили работу общественного транспорта.

По мнению профессора института вирусологии медицинского отделения Уханьского университета Ян Чжаньцю, выявленный на рынке в Пекине коронавирус может быть еще заразнее обнаруженного изначально на рынке морепродуктов в Ухане.

ИСТОЧНИК KP.RU