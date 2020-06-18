Все фракции Госдумы поддержали введение прогрессивной шкалы НДФЛ

18 Июнь 2020 2020-06-18T11:58:11+03:00

Власти вернулись к обсуждению повышения налога для богатых и снижению для тех, кто получает минимальную зарплату

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Все фракции Госдумы поддержали идею введения прогрессивной шкалы налога на доходы для физлиц.

- Мы всегда выступали за установку дифференцированный шкалы налогообложения. Богатые должны платить больше, а бедные, особенно с минимальной зарплатой, должны быть вообще освобождены от подоходного налога, - передаёт Интерфакс слова заместителя председателя ЦК КПРФ Юрия Афонина.

Ранее сайт KP.ru сообщал, что в России снова начали обсуждение освобождения от НДФЛ населения, получающего меньше одного прожиточного минимума, а также повышение ставки НДФЛ с 13% на 15% для богатых, зарабатывающих более 1 - 2 миллионов рублей в месяц.

В январе сайт KP.ru также сообщал, что в Госдуме предложили освободить малоимущих россиян, чьи доходы меньше двух минимальных размеров оплаты труда (МРОТ, с 1 января 2020 года – 12 130 рублей), от уплаты налога на доходы физических лиц (НДФЛ).

ИСТОЧНИК KP.RU