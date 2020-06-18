2020-06-18T12:10:15+03:00
В мире

Ответный удар: В США осквернили памятник темнокожему теннисисту

Неизвестные оставили на монументе надпись «Жизни белых имеют значение» [видео]
Елена ГИЛЬМАНОВА
Поделиться:
Комментарии: comments6
В США осквернили памятник темнокожему теннисистуВ США осквернили памятник темнокожему теннисистуФото: Кадр видео
Изменить размер текста:

В Соединённых Штатах не утихают акции протеста после смерти афроамериканца Джорджа Флойда во время его задержания сотрудниками полиции. Демонстрации превратились в беспорядки не только в США, но и в Европе. Однако есть те, кто придерживается противоположной идеологии, и радикальные представители этого движения решили дать ответный удар.

В городе Ричмонд, штата Вирджиния, неизвестные испортили краской памятник темнокожему американскому теннисисту Артуру Эшу (1943-1993).

В среду, 17 июня, вандалы оставили на памятнике надпись «Жизни белых имеют значение». Таким образом они представили ответ на лозунг «Жизнь темнокожих имеют значение» одноименного общественно-политического движения, которое сражается за права афроамериканцев.

Как передает агентство Associated Press, полиция начала расследование произошедшего, а надпись с монумента уже стерли местные жители.

Отметим, что ранее демонстранты опрокинули в Ричмонде памятник президенту Конфедеративных Штатов Америки Джефферсону Дэвису (1808-1889), а также была снесена статуя в честь артиллерийского подразделения Конфедерации, которая объединяла штаты рабовладельческого Юга во время Гражданской войны в США (1861-1865).

Ранее сайт kp.ru сообщал о том, что место убийства Джорджа Флойда в Миннеаполисе сделали священным: там начали проходить «Службы возрождения» и обряды крещения.

В США на статуе негра-теннисиста оставили надпись "Жизни белых имеют значение"..

ИСТОЧНИК KP.RU

Еще больше материалов по теме: «Массовые беспорядки в США из-за смерти Джорджа Флойда»

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Испытания российской вакцины от коронавируса завершатся в августе
Песков объяснил отправку ветеранов на карантин перед Парадом Победы
Анна Попова предупредила о рисках "второй волны" коронавируса
Диетолог рассказал, как сбросить вес после самоизоляции
Анна Попова рассказала о снижении заболеваемости коронавирусом в России
В доме кандидата в президенты Беларуси Бабарико проходит обыск
Владимир Путин и президент Азербайджана обсудили борьбу с коронавирусом
На выплаты медикам выделят ещё более 1 млрд рублей
"Челси" объявил о трансфере форварда Тимо Вернера
Эмбриональный центр в Чувашии заменит покупку племенного скота
Ответный удар: В США осквернили памятник темнокожему теннисисту
Россиянин, отбывший наказание в США, рассказал об американских тюрьмах
Все фракции Госдумы поддержали введение прогрессивной шкалы НДФЛ
Пекин останавливает все пассажирские перевозки с другими регионами Китая
Беспорядки во Франции: задержаны около 10 представителей чеченской общины
В России почти 500 медиков умерли от коронавируса
Синоптик рассказала, когда жара в Москве спадет до +20 °С
Правительство Украины может досрочно уйти в отставку