2020-06-18T12:10:15+03:00
В мире

Ответный удар: В США осквернили памятник темнокожему теннисисту

Неизвестные оставили на монументе надпись «Жизни белых имеют значение» [видео]
Елена ГИЛЬМАНОВА
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В США осквернили памятник темнокожему теннисистуВ США осквернили памятник темнокожему теннисистуФото: Кадр видео
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В Соединённых Штатах не утихают акции протеста после смерти афроамериканца Джорджа Флойда во время его задержания сотрудниками полиции. Демонстрации превратились в беспорядки не только в США, но и в Европе. Однако есть те, кто придерживается противоположной идеологии, и радикальные представители этого движения решили дать ответный удар.

В городе Ричмонд, штата Вирджиния, неизвестные испортили краской памятник темнокожему американскому теннисисту Артуру Эшу (1943-1993).

В среду, 17 июня, вандалы оставили на памятнике надпись «Жизни белых имеют значение». Таким образом они представили ответ на лозунг «Жизнь темнокожих имеют значение» одноименного общественно-политического движения, которое сражается за права афроамериканцев.

Как передает агентство Associated Press, полиция начала расследование произошедшего, а надпись с монумента уже стерли местные жители.

Отметим, что ранее демонстранты опрокинули в Ричмонде памятник президенту Конфедеративных Штатов Америки Джефферсону Дэвису (1808-1889), а также была снесена статуя в честь артиллерийского подразделения Конфедерации, которая объединяла штаты рабовладельческого Юга во время Гражданской войны в США (1861-1865).

Ранее сайт kp.ru сообщал о том, что место убийства Джорджа Флойда в Миннеаполисе сделали священным: там начали проходить «Службы возрождения» и обряды крещения.

В США на статуе негра-теннисиста оставили надпись "Жизни белых имеют значение"..

ИСТОЧНИК KP.RU

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