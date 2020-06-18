2020-06-18T12:12:21+03:00
Общество

Эмбриональный центр в Чувашии заменит покупку племенного скота

Новая технология трансплантации эмбрионов позволит повысить продуктивность животных
Ольга АЛЕКСАНДРОВА
Поделиться:
Комментарии: comments1
Изменить размер текста:

Врио главы Чувашии месяц назад предложил включить перспективные технологии развития племенного животноводства в перечень направлений государственной поддержки. По мнению Олега Николаева это позволит руководителям хозяйств воспользоваться компенсирующей субсидией на приобретение эмбрионов для получения племенного рогатого скота молочного направления и семени жеребцов-производителей.

Идею главы поддержал министр сельского хозяйства Сергей Артамонов, который на совещании по перспективам развития агропромышленного комплекса заявил, что в этом направлении надо делать упор на науку и индивидуальность. Более того, такой опыт в республике уже есть. Эмбриональный центр в Чувашии работает в с/х кооперативе «Атлашевский». Телят получают ускоренным способом повышения продуктивности животных — методом трансплантации эмбрионов.

«Были сомнения, что не получится, нет специалистов. Но перед 9 мая родился первый теленок, которого в честь 75-летия Победы в Великой Отечественной войне назвали «Звездой». Потом еще 7 телят. Три дня назад мясная порода скота принесла черно-пестрого теленка. Первый опыт тоже удался», - заявил Артамонов.

Развитие эмбриональных центров учтено в комплексной программе развития Чувашской Республики до 2024 года, которую разрабатывает Высший экономический совет. Пятилетнюю программу представят 24 июня.

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Минздрав рассматривает вопрос о возобновлении диспансеризации
Голикова допустила, что второй волны коронавируса в России может не быть
Видео из квартиры в Москве, где парень расстрелял семью, показал СК
Автор идеи о разблокировке Telegram объяснил снятие ограничений с мессенджера
Список погибших при стрельбе в жилом доме в Москве
Суд арестовал внука экс-губернатора Хабаровского края после ДТП в Москве
СК завёл дело о тройном убийстве после стрельбы на севере Москвы
Задержан кандидат в президенты Беларуси Бабарико
Вениамин Кондратьев снял карантин в Краснодарском крае
Появилось фото стрелка, устроившего бойню в квартире в Москве
"Был сильный крик, будто кого-то резали": Сосед рассказал о стрельбе в Москве
Против Порошенко возбудили уголовное дело за томос об отделении украинской церкви
Один из сотрудников ДПС, попавших под обстрел на Ленинском проспекте, пошел на поправку