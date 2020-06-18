2020-06-18T12:20:01+03:00
Спорт

"Челси" объявил о трансфере форварда Тимо Вернера

Сумма сделки составила 47 миллионов евро
Евгений НЕСЫН@evgeniy_nesin
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Тимо Вернер доиграет за "Лейпциг" сезон, а потом уедет в Англию.Тимо Вернер доиграет за "Лейпциг" сезон, а потом уедет в Англию.Фото: GLOBAL LOOK PRESS
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Лондонский "Челси" официально объявил о том, что со следующего сезона за команду будет играть 24-летний немецкий форвард Тимо Вернер. Футболист доиграет этот сезон в составе "Лейпцига". 24-летний игрок согласовал условия контракта с "Челси" и присоединится к лондонскому клубу в июле. Предварительно пройдя медицинское обследование.

Сумма отступных, по разным данным, колеблется от 47 до 53 миллионов евро. Такие деньги прописаны в контракте игрока с "Лейпцигом". Контракт немца, как предполагается, рассчитан на пять лет.

Тимо Вернер играет за "Лейпциг" с 2016 года. До того он выступал за клуб "Штутгарт". В нынешнем сезоне чемпионата Германии он провел 32 матча за свою нынешнюю команду. В них он забил 26 голов, 3 - с пенальти и сделал 8 голевых передач.

За национальную сборную футболист сыграл 29 матчей, в которых забил 11 голов. Летом 2017 года Вернер в составе команды Германии выиграл Кубок Конфедераций, который проходил в России.

ИСТОЧНИК KP.RU

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