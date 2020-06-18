2020-06-18T13:14:58+03:00
Общество

На выплаты медикам выделят ещё более 1 млрд рублей

Общая сумма субсидий медработникам, борющимся с коронавирусом, превысит 5 млрд рублей
Елена ГИЛЬМАНОВА
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Премьер-министр России Михаил МишустинПремьер-министр России Михаил МишустинФото: Михаил ФРОЛОВ
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На президентские выплаты медикам, которые работают с коронавирусными пациентами будет выделено ещё более 1 миллиарда рублей. Об этом сообщил премьер-министр России Михаил Мишустин и уточнил, что общая сумма субсидий медработникам, борющимся с коронавирусом, превысит 5 миллиардов рублей.

Кроме того глава кабмина отметил, что темп снижения прироста заражений коронавирусом дает основания для поэтапного снятия ограничений. Так в 53 регионах страны уже перешли на первый этап, а в восьми - на второй

«Мы видим, что ослабление не дает роста числа новых случаев», - сказал премьер-министр о снятии режима ограничений в регионах страны.

Такие данные подтвердила Глава Роспотребнадзора Анна Попова, которая сообщила, что в российских регионах почти нет случаев, чтобы после снятия ограничений ситуация с коронавирусом менялась к худшему.

ИСТОЧНИК KP.RU

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