Владимир Путин и президент Азербайджана обсудили борьбу с коронавирусом
Российский лидер поговорил по телефону с Ильхамом Алиевым
Владимир Путин и президент Азербайджана обсудили борьбу с коронавирусомФото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН
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В ходе телефонного разговора президент России Владимр Путин и глава Азербайджана Ильхам Алиев обсудили борьбу с коронавирусной инфекцией, а также вопросы двусторонних отношений.
«Обсуждались вопросы дальнейшего развития двусторонних отношений. Затронута также ситуация вокруг пандемии коронавируса и предпринимаемые меры по борьбе с инфекцией», - говорится в заявлении пресс-службы
ИСТОЧНИК KP.RU