2020-06-18T13:26:59+03:00
Политика

Владимир Путин и президент Азербайджана обсудили борьбу с коронавирусом

Российский лидер поговорил по телефону с Ильхамом Алиевым
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Владимир Путин и президент Азербайджана обсудили борьбу с коронавирусомВладимир Путин и президент Азербайджана обсудили борьбу с коронавирусомФото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН
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В ходе телефонного разговора президент России Владимр Путин и глава Азербайджана Ильхам Алиев обсудили борьбу с коронавирусной инфекцией, а также вопросы двусторонних отношений.

«Обсуждались вопросы дальнейшего развития двусторонних отношений. Затронута также ситуация вокруг пандемии коронавируса и предпринимаемые меры по борьбе с инфекцией», - говорится в заявлении пресс-службы

ИСТОЧНИК KP.RU

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