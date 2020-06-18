Владимир Путин и президент Азербайджана обсудили борьбу с коронавирусом

18 Июнь 2020 2020-06-18T14:10:22+03:00

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В ходе телефонного разговора президент России Владимир Путин и глава Азербайджана Ильхам Алиев обсудили борьбу с коронавирусной инфекцией, а также вопросы двусторонних отношений.

«Состоялся телефонный разговор президента РФ Владимира Путина с президентом Азербайджанской Республики Ильхамом Алиевым. Обсуждались вопросы дальнейшего развития двусторонних отношений. Затронута также ситуация вокруг пандемии коронавируса и предпринимаемые меры по борьбе с инфекцией», - говорится в заявлении пресс-службы

При этом пресс-служба президента Азербайджана сообщила, что Ильхам Алиев не сможет присутствовать на Параде в честь 75-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне, который состоится в Москве 24 июня. Представительство азербайджанского лидера уточнила, что он не ожжет прибыть в российскую столицу из-за распространения коронавирусной инфекции.

«Президент Азербайджана Ильхам Алиев в ходе беседы заявил, что в связи с продлением карантинного режима в стране он не сможет принять участие на параде Победы в Москве, выразил сожаление по этому поводу. Азербайджан на этом мероприятии представит министр обороны и 75 военнослужащих армии республики», - говорится в сообщении.

ИСТОЧНИК KP.RU