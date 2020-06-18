В доме кандидата в президенты Беларуси Бабарико проходит обыск

18 Июнь 2020 2020-06-18T14:41:28+03:00

Ранее сообщалось, что он может стать фигурантом уголовного дела

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Под Минском в доме кандидата в президенты Беларуси Виктора Бабарико проходит обыск, сообщает Sputnik Беларусь.

Около особняка бывшего банкира стоят служебные автомобили, а территорию дома охраняет милиция, сказано в публикации.

Сайт KP.ru ранее сообщал, что экс-глава "Белгазпромбанка" Виктор Бабарико покинул этот пост ради участия в выборах в президенты. В конце прошлой недели в "Белгазпромбанк" нагрянули силовики с обысками, были задержаны 15 человек, в том числе – из топ-менеджмента. Белорусские власти заявляют, что уголовное расследование идет сразу по нескольким статьям - о легализации средств, добытых преступным путем в особо крупном размере, неуплате налогов. При обыске изъяли "огромные суммы денег, ценные бумаги, золото.

Позже Центробанк страны ввёл в "Белгазпробанке" внешнее управление – "в целях защиты интересов вкладчиков и кредиторов".

Напомним, выборы президента Беларуси назначены на 9 августа.

ИСТОЧНИК KP.RU