2020-06-18T12:42:40+03:00
Общество

Диетолог рассказал, как сбросить вес после самоизоляции

Специалист призвал не садиться на диету, а выбрать правильное питание
Юлия ЩЕРБАКОВА
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Диетолог рассказал, как похудеть после режима изоляцииДиетолог рассказал, как похудеть после режима изоляцииФото: Евгения ГУСЕВА
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Для многих россиян период самоизоляции обернулся набором лишнего веса. Оказавшись запертыми дома, люди начали больше есть и меньше двигаться. Естественно это негативно сказалось на фигурах. При этом руководитель Национального центра здорового питания, заведующий кафедрой фармакологии факультета фундаментальной медицины МГУ им. Ломоносова профессор Олег Медведев отметил, что после возвращения к привычному ритму жизни, вес многих восстановится.

«Полагаю, что возвращение к привычной жизни и обычному распорядку дня приведет к нормализации веса. В условиях изоляции человек ограничен в сенсорных воздействиях, которые отвлекали бы его от частого потребления еды», - цитирует эксперта «Российская газета».

После выхода из изоляции специалист рекомендует употреблять больше пищи, которая способна укрепить организм. В частности, специалист предлагает обратить внимание на шпинат, томаты, огурцы, брокколи, авокадо.

Также Медведев предлагает не бросаться в крайности и не изнурять себя диетами а придерживаться сбалансированного питания, уменьшить долю красного мяса и добавить больше продуктов из средиземноморской культуры: йогурты, орехи, овощи, фрукты, сыр.

Ранее врач Ольга Кашубина рассказала, сколько воды следует пить в жару. По мнению терапевта, чтобы хорошо себя чувствовать, в день необходимо выпивать не менее восьми стаканов жидкости, передает телеканал «360».

ИСТОЧНИК KP.RU

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