2020-06-18T13:05:58+03:00
Коронавирус Covid-19

Анна Попова предупредила о рисках "второй волны" коронавируса

По словам главы Роспотребнадзора, эпидемия может вернуться с окончанием лета
Елена ГИЛЬМАНОВА
Поделиться:
Комментарии: comments2
Глава Роспотребнадзора Анна ПоповаГлава Роспотребнадзора Анна ПоповаФото: GLOBAL LOOK PRESS
Изменить размер текста:

Глава Роспотребнадзора Анна Попова предупредила о сохранении рисков «второй волны» коронавирусной инфекции. По ее словам, эпидемия коронавируса может вернуться в страну с окончанием лета

«Вот в летнее время мы надеемся, что всеми мерами, еще и сезон, который, надеюсь, нам поможет, мы сократим интенсивность эпидпроцесса. Но пока рисков, что он, этот эпидпроцесс, вернется в фазе своего подъема и развития в осеннюю пору, пока достаточно», - сообщила она в интервью на телеканале «Россия-24» (ВГТРК).

Попова отметила, что власти «пока готовятся» ко «второй волне» коронавируса. Кроме того, она сообщила, что в 13 регионах страны ситуация по коронавирусу по-прежнему вызывает опасения. Однако в целом, по ее словам, в стране заметно снижении заболеваемости коронавирусной инфекцией, в особенности хорошая положительная динамика отмечена в столице.

ИСТОЧНИК KP.RU

Еще больше материалов по теме: «Распространение коронавируса в мире»

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Испытания российской вакцины от коронавируса завершатся в августе
Песков объяснил отправку ветеранов на карантин перед Парадом Победы
Анна Попова предупредила о рисках "второй волны" коронавируса
Диетолог рассказал, как сбросить вес после самоизоляции
Анна Попова рассказала о снижении заболеваемости коронавирусом в России
В доме кандидата в президенты Беларуси Бабарико проходит обыск
Владимир Путин и президент Азербайджана обсудили борьбу с коронавирусом
На выплаты медикам выделят ещё более 1 млрд рублей
"Челси" объявил о трансфере форварда Тимо Вернера
Эмбриональный центр в Чувашии заменит покупку племенного скота
Ответный удар: В США осквернили памятник темнокожему теннисисту
Россиянин, отбывший наказание в США, рассказал об американских тюрьмах
Все фракции Госдумы поддержали введение прогрессивной шкалы НДФЛ
Пекин останавливает все пассажирские перевозки с другими регионами Китая
Беспорядки во Франции: задержаны около 10 представителей чеченской общины
В России почти 500 медиков умерли от коронавируса
Синоптик рассказала, когда жара в Москве спадет до +20 °С
Правительство Украины может досрочно уйти в отставку