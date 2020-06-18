Анна Попова предупредила о рисках "второй волны" коронавируса

18 Июнь 2020 2020-06-18T13:05:58+03:00

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Глава Роспотребнадзора Анна Попова предупредила о сохранении рисков «второй волны» коронавирусной инфекции. По ее словам, эпидемия коронавируса может вернуться в страну с окончанием лета

«Вот в летнее время мы надеемся, что всеми мерами, еще и сезон, который, надеюсь, нам поможет, мы сократим интенсивность эпидпроцесса. Но пока рисков, что он, этот эпидпроцесс, вернется в фазе своего подъема и развития в осеннюю пору, пока достаточно», - сообщила она в интервью на телеканале «Россия-24» (ВГТРК).

Попова отметила, что власти «пока готовятся» ко «второй волне» коронавируса. Кроме того, она сообщила, что в 13 регионах страны ситуация по коронавирусу по-прежнему вызывает опасения. Однако в целом, по ее словам, в стране заметно снижении заболеваемости коронавирусной инфекцией, в особенности хорошая положительная динамика отмечена в столице.

ИСТОЧНИК KP.RU