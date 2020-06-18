2020-06-18T13:24:37+03:00
Общество

Песков объяснил отправку ветеранов на карантин перед Парадом Победы

По словам представителя Кремля, такие меры приняты для сохранения их здоровья
Елена ГИЛЬМАНОВА
Поделиться:
Комментарии: comments1
Песков объяснил отправку ветеранов на карантин перед Парадом ПобедыПесков объяснил отправку ветеранов на карантин перед Парадом ПобедыФото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН
Изменить размер текста:

Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков рассказал о ветеранах, которые посетят Парад Победы и подтвердил, что их отправят на карантин. По словам представителя Кремля, такие меры приняты для сохранения их здоровья.

«Действительно, целый ряд ветеранов, которые будут на Параде, находятся сейчас на карантине. В первую очередь, это забота об их здоровье», - сказал пресс-секретарь главы государства, уточнив, что на карантине ветераны находятся «в прекрасных условиях» в санаториях, домах отдыха.

«Заодно это хорошая возможность в случае необходимости получить хорошее медицинское обслуживание», - добавил Песков и подчеркнул важность принятия всех мер предосторожности.

Напомним, в связи с распространением коронавирусной инфекции Парад в честь 75-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне, намеченный по традиции на День победы 9 мая, был перенесен на 24 июня. Россия пригласила принять участие в Параде на Красной площади парадные расчеты 19 государств. В московском Параде примут участие 14 тысяч военнослужащих, в других регионах страны привлекут 64 тысячи военных. Всех проверят на наличие коронавирусной инфекции.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Испытания российской вакцины от коронавируса завершатся в августе
Песков объяснил отправку ветеранов на карантин перед Парадом Победы
Анна Попова предупредила о рисках "второй волны" коронавируса
Диетолог рассказал, как сбросить вес после самоизоляции
Анна Попова рассказала о снижении заболеваемости коронавирусом в России
В доме кандидата в президенты Беларуси Бабарико проходит обыск
Владимир Путин и президент Азербайджана обсудили борьбу с коронавирусом
На выплаты медикам выделят ещё более 1 млрд рублей
"Челси" объявил о трансфере форварда Тимо Вернера
Эмбриональный центр в Чувашии заменит покупку племенного скота
Ответный удар: В США осквернили памятник темнокожему теннисисту
Россиянин, отбывший наказание в США, рассказал об американских тюрьмах
Все фракции Госдумы поддержали введение прогрессивной шкалы НДФЛ
Пекин останавливает все пассажирские перевозки с другими регионами Китая
Беспорядки во Франции: задержаны около 10 представителей чеченской общины
В России почти 500 медиков умерли от коронавируса
Синоптик рассказала, когда жара в Москве спадет до +20 °С
Правительство Украины может досрочно уйти в отставку