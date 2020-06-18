Песков объяснил отправку ветеранов на карантин перед Парадом Победы

18 Июнь 2020 2020-06-18T13:24:37+03:00

По словам представителя Кремля, такие меры приняты для сохранения их здоровья

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Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков рассказал о ветеранах, которые посетят Парад Победы и подтвердил, что их отправят на карантин. По словам представителя Кремля, такие меры приняты для сохранения их здоровья.

«Действительно, целый ряд ветеранов, которые будут на Параде, находятся сейчас на карантине. В первую очередь, это забота об их здоровье», - сказал пресс-секретарь главы государства, уточнив, что на карантине ветераны находятся «в прекрасных условиях» в санаториях, домах отдыха.

«Заодно это хорошая возможность в случае необходимости получить хорошее медицинское обслуживание», - добавил Песков и подчеркнул важность принятия всех мер предосторожности.

Напомним, в связи с распространением коронавирусной инфекции Парад в честь 75-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне, намеченный по традиции на День победы 9 мая, был перенесен на 24 июня. Россия пригласила принять участие в Параде на Красной площади парадные расчеты 19 государств. В московском Параде примут участие 14 тысяч военнослужащих, в других регионах страны привлекут 64 тысячи военных. Всех проверят на наличие коронавирусной инфекции.

ИСТОЧНИК KP.RU